سمو ولي العهد يتسلم رسالتين موجهتين الى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين الشريفين والرئيس العراقي

سمو ولي العهد يتسلم رسالتين موجهتين الى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين الشريفين والرئيس العراقي

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رسالة جوابية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

كما تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه لزيارة جمهورية العراق الشقيق.

قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير جمهورية العراق الشقيق لدى دولة الكويت المنهل الصافي.

حضر اللقاءين معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.