وزير الخارجية يجري جلسة مباحثات مع وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة الدولية البريطانية

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في العاصمة البريطانية لندن جلسة مباحثات مع وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة الدولية اللورد دومينيك جونسون وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة التي انطلقت أمس الاثنين.

وتم خلال المباحثات استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات المالية والإستثمارية الحيوية ومناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون بين البلدين الصديقين في هذا الإطار.

واستذكر الجانبان مجمل الانجازات الزاخرة لكلا البلدين الصديقين في تحقيق نمو مطرد من التعاون والشراكة في شتى المجالات الحيوية والهامة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها وكذلك ما حققته الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة من نمو ثابت منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والذي يشهد هذا العام مناسبة مرور 70 عاما من النجاحات المتعددة الأمر الذي يعكس العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وأكد الجانبان على حرصهما المتبادل لتشجيع وتنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف المجالات الجديدة التي تواكب التطور التقني في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والفرص الحيوية الواعدة للاستثمارات طويلة المدى في هذا الإطار والإنطلاق بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وعقب جلسة المباحثات شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبحضور اللورد دومينيك جونسون وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين في مراسم حفل إغلاق بوابات قصر برج لندن ( Ceremony of the Keys) والتي تعتبر أحد أبرز المراسم التاريخية للملكية البريطانية.