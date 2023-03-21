النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الداخلية: فتح باب التسجيل والقبول لدورات “ضباط الصف والافراد” طوال العام بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

21 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

تشجيعاً من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح للشباب الكويتي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية ولدعم القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية بالعناصر البشرية.

أمر معاليه بفتح باب التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لدورات (ضباط الصف والأفراد) واستقبال طلبات الالتحاق للمتقدمين وقبولهم فوري بعد استيفاءهم لشروط القبول والتسجيل واجتيازهم الفحوصات الطبية المقررة لذلك وفقاً للوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن وما يقتضيه الصالح العام على ان يفتح باب التسجيل ابتداء من 26 مارس 2023 من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
21 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

البلدية: إزالة 174 مخيم بالمنطقة الشمالية و الجنوبية

21 مارس، 2023

سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

21 مارس، 2023

الفلكي السعدون: الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم

21 مارس، 2023

وفاة شخص وإصابة اخر بحادث تصادم بين طرادين مقابل الفنطاس

20 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى