الداخلية: فتح باب التسجيل والقبول لدورات “ضباط الصف والافراد” طوال العام بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

تشجيعاً من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح للشباب الكويتي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية ولدعم القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية بالعناصر البشرية.

أمر معاليه بفتح باب التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لدورات (ضباط الصف والأفراد) واستقبال طلبات الالتحاق للمتقدمين وقبولهم فوري بعد استيفاءهم لشروط القبول والتسجيل واجتيازهم الفحوصات الطبية المقررة لذلك وفقاً للوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن وما يقتضيه الصالح العام على ان يفتح باب التسجيل ابتداء من 26 مارس 2023 من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw.