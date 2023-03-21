البلدية: إزالة 174 مخيم بالمنطقة الشمالية و الجنوبية

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء و الاحمدي لإزالة المخيمات تزامناً مع انتهاء موسم التخييم 15-3-2023.

وأكدت لجنة المخيمات الربيعية بان الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 174 مخيم وتوجيه 65 انذار، وتضمنت الازالات 118 مخيم في المنطقة الشمالية و 56 مخيم في المنطقة الجنوبية تم ازالة 45 مخيم من قبل اصحابها.

كما شددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بإزالة المخيمات قبل ان تصلها اليات البلدية لإزالتها ومن ثم يتم عمل بلوك للتأمين لأصحاب المخيمات والحملة مستمرة.

من حملة البلدية