صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

21 مارس، 2023
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يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

هذا ويعلن الديوان الأميري اعتذار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن عدم استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يمن على الجميع بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم.

كما يتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار.

المصدر
كونا
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21 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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