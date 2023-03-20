رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن

اعتماد إصلاح التقاعد في فرنسا بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة

20 مارس، 2023
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اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الاثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

المصدر
أ ف ب
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20 مارس، 2023
0 152 أقل من دقيقة

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