مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استقبال مدير عام منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بدعم الكويت لضحايا زلزال سوريا وتركيا

20 مارس، 2023
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اشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الاثنين بتعاون دولة الكويت مع المنظمة في مختلف المجالات لاسيما في دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير الماضي.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه التقى غيبريسوس بمقر السفارة الكويتية في جنيف لبحث مستجدات الاوضاع الانسانية في سوريا وتركيا مع تداعيات الزلزال.

واضاف ان غيبريسوس اعرب عن تقديره لجهود الكويت الداعمة لجهود اغاثة المتضررين من جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

واوضح ان المسؤول الاممي اطلعه على نتائج زيارته الاخيرة الي ادلب بشمالي سوريا وحجم معاناة ضحايا الزلزال كما اطلعه على خطط وبرامج المنظمة للتعامل مع الازمة التي تعرضت لها كل من سوريا وتركيا.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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