“الاحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.22% في فبراير الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.22 في المئة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.

وذكرت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.16 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 7.03 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.30 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.23 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 1.44 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 99ر1 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.72 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (النقل) بنسبة 2.94 في المئة في فبراير مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.41 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.03 في المئة وأسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في فبراير الماضي بنسبة 3.51 في المئة وكذلك أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 3.65 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.