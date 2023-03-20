الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية الهندي لشؤون المغتربين أوصاف سعيد

أمين مجلس التعاون: تعزيز العلاقات الخليجية والهندية يخدم المصالح المشتركة

20 مارس، 2023
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قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين ان تعزيز العلاقات الخليجية والهندية يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان إن ذلك جاء في لقاء البديوي مع وكيل وزارة الخارجية الهندي لشؤون المغتربين أوصاف سعيد بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وشدد البديوي على ضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق المزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهند في سبتمبر 2022 بالاضافة إلى الاتفاقية الإطارية الموقعة بين المجلس والهند في أغسطس 2004 ورغبة الجانبين في تعزيز الحوار الاستراتيجي السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والثقافي والتواصل بين الشعوب.

من جهته قدم سعيد التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2023
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