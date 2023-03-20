وصول الرئيس الصيني الى روسيا لبدء زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين الى موسكو في زيارة دولة الى روسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهي أول زيارة للرئيس الصيني الى روسيا منذ بدء الحرب في اوكرانيا وأول زيارة الى موسكو منذ حوالى أربع سنوات.

وعبر جينبينغ عن ثقته بان زيارته الى روسيا ستعطي “زخما جديدا” للعلاقات مع موسكو وذلك بعد نزوله من الطائرة على مدرج مطار العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الصيني كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “أنا مقتنع بان هذه الزيارة ستكون مثمرة وبانها ستعطي زخما جديدا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية-الروسية” واصفا بكين وموسكو بانهما “جاران جيدان” و”شريكان موثوقان”.