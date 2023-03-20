الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى موسكو

وصول الرئيس الصيني الى روسيا لبدء زيارة رسمية

20 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين الى موسكو في زيارة دولة الى روسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهي أول زيارة للرئيس الصيني الى روسيا منذ بدء الحرب في اوكرانيا وأول زيارة الى موسكو منذ حوالى أربع سنوات.

وعبر جينبينغ عن ثقته بان زيارته الى روسيا ستعطي “زخما جديدا” للعلاقات مع موسكو وذلك بعد نزوله من الطائرة على مدرج مطار العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الصيني كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “أنا مقتنع بان هذه الزيارة ستكون مثمرة وبانها ستعطي زخما جديدا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية-الروسية” واصفا بكين وموسكو بانهما “جاران جيدان” و”شريكان موثوقان”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
20 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بوتين: العلاقات الروسية-الصينية في “ذروتها”

20 مارس، 2023

الزعيم الأعلى لطالبان في أفغانستان  يصدر أمرا بتجنب المحسوبية في التجنيد

19 مارس، 2023

مصرع 17 شخصا في حادث تحطم حافلة في بنغلادش

19 مارس، 2023

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى

19 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى