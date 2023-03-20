وزير الصحة: حريصون على دعم ومساندة الكوادر الطبية بما يخدم المنظومة الصحية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين حرص الوزارة على تسخير كل وسائل الدعم والمساندة للكوادر الطبية بما يخدم المنظومة الصحية لتقديم الرعاية الفائقة للمواطنين والمقيمين.

وأشار الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب الاحتفال الذي أقامته الجمعية الطبية الكويتية برعايته لتكريم الروابط الطبية المتميزة إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات التي تعقدها تلك الروابط في مختلف التخصصات الطبية بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والوقوف على آخر ما توصل إليه العلم في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على إزالة كل العقبات التي تواجه سير العمل وحل المشاكل التي تقف بطريق الكوادر الطبية أثناء قيامهم بدورهم الوطني مشيدا بالجهود الجبارة التي يقوم بها الأطباء الكويتيون وما يحملونه على عاتقهم من مسؤولية في علاج المرضى بجميع مرافق الوزارة.

وأكد دعمه لجميع الأطباء والجمعية الطبية والروابط الطبية في مؤتمراتهم وورش العمل التي ينظمونها وكل ما يقومون به من تحديث للسياسات الطبية.

بدوره قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور إبراهيم الطوالة انه تم تكريم 12 رابطة طبية لجهودها وتميزها في إقامة المؤتمرات الطبية وورش العمل فضلا عن إقامة الأيام والفعاليات التوعوية.

وأضاف أن التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه للأطباء الذين أقاموا 400 نشاط علمي من خلال روابطهم العام الماضي لافتا إلى أن الروابط الطبية هي المنظم الرئيسي للمؤتمرات الطبية وورش العمل العملية والعلمية في دولة الكويت.

وشدد على أهمية التعليم الطبي المستمر الذي يعد شرطا أساسيا لترقية الطبيب وهنا يأتي دور الروابط الطبية في إقامة المؤتمرات وورش العمل التي تتضمن نقاطا للتعليم المستمر مما يساعد على تحديث المعلومات والممارسات الطبية المعتمدة.