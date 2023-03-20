البرنامج الإقليمي لمُبادرة Zain Great Idea يصل إلى محطته الثالثة بالقاهرة

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أن البرنامج الإقليمي الخاص بالدورة السابعة من مُبادرتها لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea قد وصل إلى محطته الثالثة بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال قمّة RiseUp لريادة الأعمال بالقاهرة.

ووصل برنامج زين إلى ثالث محطاته الإقليمية في القاهرة بعد المحطتين الأولى والثانية في دبي والرياض، بحيث شارك تسعة مُبادرين كويتيين من أصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة من المشاركين في برنامج Zain Great Idea السابع في قمّة RiseUp لريادة الأعمال التي تُعتبر أكبر تجمّع لروّاد الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهدت تواجد أكثر من 150 شركة ناشئة وبمشاركة أكثر من 250 متحدث وخبير من أنحاء العالم وبحضور آلاف الزائرين والمهتمين بريادة الأعمال.

وأعلنت زين عن أسماء الشركات الكويتية التسعة التي شاركت في القمّة وهي شركة Armada للخدمات اللوجستية التكنولوجية، وشركة العطاءات المركزية المتخصصة في العطاءات بالقطاعين العام والخاص، وشركة Droom المتخصصة بمنتجات الأزياء والتجميل، وتطبيق E-Fly أول منصّة لمُشاركة المركبات الكهربائية في الكويت، ومنصّة NOMADS الرقمية للمواهب ومُقدمي الخدمات المُستقلين، ومنصة “كشكول” للتعليم الإلكتروني التفاعلي، وشركة Staffii لخدمات الموارد البشرية الإلكترونية، ومنصّة Trendal للتجارة الإلكترونية، ومنصّة Business4sale للفرص الاستثمارية.

ورأت زين احتياج الشركات الناشئة الكويتية وطموحها للتوسّع في أسواق المنطقة، وقد اختارت قمّة RiseUp لمحطتها الثالثة كون السوق المصري يعد من أهم وأكبر الأسواق الإقليمية، مما شكّل فرصة ذهبية للمشاركين للاستفادة من ورش العمل والخبرات على مدار ثلاثة أيام لدراسة خطط توسعهم في السوق الإقليمي، كما ركّزت الرحلة على توظيف المواهب واكتساب الموارد والتعرف عن قرب على السوق المصري وتوجهاته.

وفي أواخر العام الماضي، نظّمت زين فعالية Super Saturday التي قام المُبادرين المُشاركين في برنامج ZGI من خلالها باستعراض شركاتهم الناشئة وأهدافهم الاستراتيجية وخطط عملهم أمام لجنة التحكيم المكونة من خبراء ريادة الأعمال والابتكار ومُمثلي الشركات الاستثمارية وشركات تسريع الشركات الناشئة، حيث قامت اللجنة بدراسة وتقييم جميع المشاركين واختيار الشركات التي ستنضم إلى برنامج التسريع الإقليمي، منها 10 شركات شاركت في أولى محطات البرنامج في دبي، و10 شركات شاركت في المحطة الثانية بالرياض، بالإضافة إلى الشركات التسع أعلاه التي شاركت في المحطة الثالثة والأخيرة في القاهرة.