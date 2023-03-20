الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي يسلم درعا تذكاريا للرئيس التنفيذي للخطوط الماليزية ازهام إسماعيل

الخطوط الجوية الكويتية توقع اتفاقية شراكة مع نظيرتها الماليزية لتعزيز التعاون

20 مارس، 2023
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وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاثنين اتفاقية شراكة ثنائية مع (الخطوط الجوية الماليزية) لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين في قطاع النقل الجوي التجاري بداية من مطلع أبريل المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي ل(الخطوط الكويتية) معن رزوقي في بيان صحفي إن هذه الاتفاقية تعد باكورة تعاون مشترك وممتد بين الجانبين في جميع المجالات الخاصة بقطاع الطيران مبينا أنها تعد جزءا مهما من العلاقات التاريخية والمتينة بين الكويت وماليزيا.

وأضاف رزوقي أن هذه الشراكة تهدف الى التوسع في شبكة خطوط الشركة عبر نظيرتها الماليزية للوصول إلى مدن أسترالية وهي سيدني وملبورن وبيرث وأوكلاند في نيوزيلاند وسيول في كوريا وطوكيو في اليابان وتايبيه في تايوان وسنغافورة من خلال كوالالمبور.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستدعم تشغيل (الخطوط الكويتية) و(الخطوط الماليزية) للنقاط التي تتجاوز شبكة الخطوط الجوية الكويتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن هذا التعاون المشترك سيعود بالفائدة على الجانبين معربا عن أمله في الوصول إلى أفضل الافاق عبر توسع شبكة الخطوط بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2023
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