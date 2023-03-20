وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي يبدأ جولته في القدس من باب العامود

رئيس الهلال الاحمر الكويتي: نتطلع لتنفيذ المزيد من المشاريع لخدمة الشعب الفلسطيني

20 مارس، 2023
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اكد رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الاثنين حرص الكويت المستمر لتنفيذ المزيد من المشاريع لخدمة الشعب الفلسطيني.

وقال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام زيارة وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الى فلسطين ان “الكويت اميرا وحكومة وشعبا تسند فلسطين وتقف معها ونحن من أوائل من يقدم الدعم لفلسطين في مجالات الصحة والإغاثة والغذاء”.

وأشار الساير الى ان الوفد افتتح خلال الزيارة 16 متجرا في سوق (اللحامين) بالبلدة القديمة من (القدس) موضحا ان لديه مساعي لترميم ما تبقى من المحال في السوق ذاتها وعددها 69 لتثبيت الفلسطينيين في المدينة المقدسة لمواجهة سياسات الاحتلال التي تهدف الى طردهم.

وحول وحدة “محمد زمان عقيل” للعناية المكثفة للأطفال التي افتتحها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم أمس الاحد في المستشفى الكويتي قال الساير ان عائلة عقيل تبرعت بأكثر من ثلاثة ملايين دولار لتأهيل وتأثيث الوحدة.

وثمن جهود وزارات الخارجية الكويتية والأردنية والفلسطينية وسفارة الكويت في الأردن والمحالة لفلسطين على تسهيل مهمة الوفد.

واعرب الساير عن شكره لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على دعوتها الوفد واستضافته مشيدا بالمؤسسات والمشاريع التابعة لها خاصة مدرسة تعليم وتأهيل الصم التي زارها الوفد واطلع على ما تقدمه لهذه الفئة.

يذكر ان وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي اختتم اليوم زيارته الى فلسطين التي استمرت يومين لافتتاح عدد من المشاريع بدعم كويتي إلى جانب عقد لقاءات متعددة وزيارة عدد من المؤسسات.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2023
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