سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس التونسي بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.