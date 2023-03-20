جمارك الكويت: ضبط كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة المتنوعة قبل تهريبها الى خارج البلاد

جمارك الكويت: ضبط كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة المتنوعة قبل تهريبها الى خارج البلاد

أعلنت الإدارة العامة للجمارك يمكن رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري مراقبة التفتيش والاستيداع وشبرة الخضار في الصليبية، من ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة قبل مغادرتها البلاد.

وانطلاقا من تعليمات المدير العام سليمان الفهد بالتدقيق والتفتيش على جميع الشحنات الصادرة، تم ضبط مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج الكويت بكميات كبيره ومتنوعه.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية السابقة ، وعليه تم عمل محضر ضبط جمركي وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة – ادارة التموين لاتخاذها الاجراء اللازم فيها.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسة من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.