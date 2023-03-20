الموقوف مع المضبوطات

الداخلية: ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة

20 مارس، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة واسفرت الضبطية عن الآتي:

2 كيلو من مادة الكيمكال وربع كيلو من مادة الحشيش و2000 كبسولة نوع ليريكا و1000 حبة نوع كبتاجون و10 جرام من مادة الشبو وعدد 2 سلاح رشاش كلاشنكوف وطلقات وميزان حساس وزجاجتين من المواد المسكرة حيث تم احالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر
وزارة الداخلية
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20 مارس، 2023
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