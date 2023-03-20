الداخلية: ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة واسفرت الضبطية عن الآتي:

2 كيلو من مادة الكيمكال وربع كيلو من مادة الحشيش و2000 كبسولة نوع ليريكا و1000 حبة نوع كبتاجون و10 جرام من مادة الشبو وعدد 2 سلاح رشاش كلاشنكوف وطلقات وميزان حساس وزجاجتين من المواد المسكرة حيث تم احالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.