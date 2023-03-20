وزير الخارجية يلتقي سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة

وزير الخارجية يلتقي سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة

20 مارس، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء أمس السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة التي تعقد اليوم الاثنين.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وتناول كذلك مجمل القضايا التي تشهدها الساحة العربية والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي أولويتها القضية الفلسطينية.

وشدد على مدى أهمية تعزيز روافد العمل العربي المشترك خصوصا في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مؤكدا أهمية تفعيل دور التعاون الهادف والبناء في هذا الإطار.

وأشاد في هذا السياق بالاتفاق الإيجابي الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مشددا على ضرورة بناء جسور السلام دعما للأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يحتم على الجميع تحقيق تعاون ملموس تجاه تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطلعاته المستقبلية.

كما استقبل وزير الخارجية رؤساء المكاتب الفنية الملحقة لسفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة والمسؤولين القائمين عليها وذلك للاطلاع على سير أعمالها وأدائها حيث أشاد بالجهود المميزة التي يقوم بها أعضاء المكاتب الفنية وبعملهم الدؤوب وحثهم على مواصلة الاستمرار في عطائهم لرفعة شأن دولة الكويت وصون مصالحها وعناية رعاياها ومثابرتهم في تقديم التسهيلات لكل الإجراءات التي تخص المواطنين الكويتيين في المملكة المتحدة وتوفير الخدمات اللازمة لهم على أكمل وجه.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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