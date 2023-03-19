الكويتي الظفيري يفوز بالمركز الأول برالي “باها قطر” للسيارات ضمن بطولة كأس العالم 2023

الكويتي الظفيري يفوز بالمركز الأول برالي “باها قطر” للسيارات ضمن بطولة كأس العالم 2023

فاز بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري بالمركز الأول في رالي (باها قطر الدولي 2023) لفئة السيارات الخفيفة (تي 3) وهي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للباها “فيا”.

وقال المتسابق الظفيري عقب ختام السباق اليوم الاحد ان فوزه بهذه الجولة التي استمرت ثلاثة أيام مكنه من احتلال المرتبة الثانية بالترتيب العام للبطولة برصيد 39 نقطة قبل ست جولات عالمية للبطولة والتي ستقام تباعا في ايطاليا واسبانيا وبولندا والبرتغال والامارات والاردن.

وعن سباق جولة الدوحة أوضح الظفيري في تصريح صحفي نقلا عن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ان المنافسات اتسمت بالقوة اذ قطع خلالها 841 كم من الطرقات الصحراوية متنوعة التضاريس محققا فوزه الاول في البطولة في نسخة هذا العام.

واضاف ان فوزه بالسباق الذي تحقق بفارق 7 دقائق و32 ثانية عن أقرب مطارديه جاء بمشاركه زميله الملاح الاسباني اوريول فيدال على متن سيارتهم (MCE5) مضيفا انه أحرز أسرع الأوقات في ثلاث مراحل خاصه للرالي من أصل اربع مراحل.

وذكر ان هذه هي المشاركة الاولى له في قطر حيث تتميز أراضيها الصحراوية بصعوبة الملاحة ووعورتها ما أضاف لفوزه نجاحا أكبر مقدما شكره لرئيس النادي عماد بو خمسين ولجميع أعضاء النادي والمؤسسات الوطنية الراعية له.