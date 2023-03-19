الداخلية: ضبط 3 أشخاص بتهمة التسول من مختلف الجنسيات

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن ضبط (3) أشخاص بتهمة التسول من مختلف الجنسيات تفاعلا مع البلاغات الواردة على ارقام الهواتف التي تم الاعلان عنها سابقا للابلاغ عن حالات التسول وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر للمواطنين على تعاونهم ومبادرتهم بالابلاغ عن المتسولين والذين جسدوا مقولة (كل مواطن خفير) .

وتناشد الادارة الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.