“الأوقاف” تعلن عن الخطة المتكاملة في المسجد الكبير لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك

“الأوقاف” تعلن عن الخطة المتكاملة في المسجد الكبير لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية عن الخطة المتكاملة التي اعدتها ادارة المسجد الكبير لأستقبال جموع المصلين لاداء صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية بالتكليف طراد العنزي اليوم الأحد في مؤتمر صحفي حول استعدادات المسجد الكبير لشهر رمضان إن المسجد يفتح أبوابه بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وأعمال الصيانة.

واضاف العنزي أن ادارة المسجد قامت بوضع خطه شاملة لكل الاستعدادات اللازمة لتنظيم الليالي المباركة وحددت مجالات العمل الموزعة بين المجال الثقافي والاجتماعي والديني والفني والخدماتي والإعلامي والإداري والمالي.

واوضح ان الادارة انجزت جدول قراء صلاة التراويح بواقع 10 قراء وجدول قراء صلاة القيام بواقع 10 قراء وجدول وعاظ الخواطر الإيمانية لصلاة القيام بواقع 10 وعاظ وجدول واعظات الدروس الإيمانية لصلاة القيام من 9 واعظات.

واشار إلى ان الادارة تستعد لإقامة 6 انشطة خلال شهر رمضان في المسجد الكبير منها مشروع ولائم إفطار صائم لطلبة البعوث والعاملين بالمسجد الكبير طيلة شهر رمضان بالتعاون مع جامعة الكويت وبيت التمويل الكويتي.

وأوضح العنزي ان الادارة ستقيم مشروع نقصة بوبيان برعاية ومسابقة (رتل لحفظ القرآن) برعاية بنك بوبيان وتوزيع وجبات الإفطار للفقراء والمساكين بالتعاون مع المسجد الكبير مضيفا انها ستقيم نادي النشء الثقافي للفتيات خلال صلاة القيام.

ولفت إلى ان الادارة ستقيم ايضا مسابقة (تلاوات لحفظ القرآن الكريم) لبيت التمويل الكويتي ومسابقة (حفظ القرآن الكريم) لجمعية المهندسين الكويتية.

من جهته قال مدير ادارة المسجد الكبير علي شداد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بعد انقطاع 3 سنوات آن للمسجد الكبير ان يستقبل المصلين في صلاة التراويح والقيام بنخبة من قراء الكويت المتميزين.

وذكر شداد أنه سيكون هناك بث مباشر من خلال تلفزيون الكويت والاذاعة لنقل وقائع صلاتي التراويح والقيام مضيفا ان ادارة المسجد قامت على مدار 30 عاما بأنشطة عدة استفاد من خلالها تسعة ملايين شخص وبتنظيم صلاة القيام لخمسة ملايين مصلي.

واكد شداد ان ادارة المسجد تعمل على اعداد خطة اعلامية متكاملة للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول لشرائح المجتمع كافة.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد اعلن خلال جولة بالمسجد قام بها الخميس الماضي جاهزية مسجد الدولة الكبير لاستقبال المصلين خلال صلاتي التراويح والقيام في ليالي شهر رمضان المبارك.