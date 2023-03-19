وزير الصحة: ماضون في إنجاز التحول الرقمي لكافة الخدمات الصحية انطلاقا من رؤية الكويت 2035

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على استكمال جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف تيسير حصولهم على مختلف الخدمات الصحية مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لميكنة للعديد من الخدمات.

وشدد الوزير العوضي في تصريح للصحفيين على هامش تدشين ورشة عمل التحول الرقمي بالتعاون مع شركة (مايكروسوفت) اليوم الأحد على الوصول إلى رقمنة كافة خدمات الوزارة خلال الفترة المقبلة منوها باستمرار الوزارة في انجاز التحول الرقمي لمختلف الخدمات الصحية لما سيحققه من نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035.

من جانبه قال وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل انه تم الإعداد لورشة العمل من جانب قطاع نظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات لتحديد أولوياتها بهدف الوصول الى رقمنة كافة خدمات الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف ان الوزارة قامت خلال السنوات الأربع الماضية بجهود جبارة من أجل إعداد البنية التحتية وميكنة الكثير من خدماتها وهذا واضح من خلال تطبيق (سهل) مؤكدا أن رؤية الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة أكبر بكثير من هذه الخدمات.

وأكد تطلعه الى ميكنة كافة خدمات الوزارة وتوفيرها للمواطنين والمقيمين ومتلقي الخدمة ومقدميها داخل الكويت وربطها بمكاتب الوزارة الصحية بالخارج والتنسيق وربط تلك الأنظمة مع الجهات الأخرى بالدولة والتي تقوم بتقديم الدعم للوزارة بشكل مستمر.

بدوره قال استشاري تحول رقمي في شركة (مايكروسوفت جلوبل) محمد سامي ان الهدف من ورشة العمل التي تمتد لثلاثة أيام هو الخروج بخارطة طريق لوزارة الصحة تضم كل الموضوعات التي تخدم الأولويات للوصول الى الرؤية التي ترغب الوزارة في الوصول إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أنها خارطة طريق للتحول الرقمي تبدأ بالمشروعات التي تحتاج الوزارة تنفيذها على الوجه العاجل ومن ثم الأمور الابتكارية والتحولية المستقبلية ليتم وضع تلك الخارطة لافتا الى ان تنفيذ الخطة بعد وضعها يحتاج الى نحو ثلاث سنوات لتحقيق الهدف فضلا عن تحديثها كلما تطلب الأمر طبقا للأولويات والتغيرات.

وأشار الى ان هناك مهام والتزامات أعدتها الوزارة لعقد الجلسات التفاعلية بين مجموعات العمل بحضور قيادات “الصحة” مع استعراض نظرة عامة لرؤية مايكروسوفت في التحول الرقمي للقطاع الصحي وماهية التحول الرقمي والتقنيات التي تؤثر على الحكومة والحوسبة السحابية للصحة.

ولفت الى ان ورشة العمل ستتضمن عرض لبعض الحلول لأولويات الوزارة ومنها إدارة المنظومة المالية في القطاع الصحي وتمكين العاملين وإدارة سلاسل التوريد للدواء والنظرة الشاملة للمريض وتوحيد وربط البيانات الطبية والصحية وتحديد دوافع التحول الرقمي وتحديد المستفيدين والشركاء في تقديم الخدمة.

قيادات وزارة الصحة