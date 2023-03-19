منشأة نفط في العراق

وزير النفط العراقي: محادثات مع توتال حول اتفاق بقيمة 27 مليار دولار في مراحل متقدمة

19 مارس، 2023
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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد إن المحادثات التي يجريها العراق مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز لحل النقاط العالقة في صفقة تأخر تفعيلها بقيمة 27 مليار وصلت “إلى مراحل متقدمة”.

وقال عبد الغني في مؤتمر للطاقة “اقتربتا من التفعيل للعقد”.

وتم توقيع الاتفاق، الذي تأمل بغداد في أن يسهم في إنعاش الاستثمار الأجنبي في البلاد، عام 2021 على أساس أن يتيح لتوتال بناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

لكن خلافات بين سياسيين عراقيين حول بنود الاتفاق عطلت تفعيله.

وقالت مصادر لرويترز إن طلب العراق الحصول على حصة 40 بالمئة في المشروع نقطة خلاف رئيسية إذ تريد توتال إنرجي حصة أغلبية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم حل مسألة حصة العراق في المشروع قال عبد الغني إن الوقت ليس مناسبا لمناقشة الأمر مضيفا أن الإعلان عن الحصص سيجري عند التوصل إلى اتفاق.

وقال عبد الغني أيضا إن العراق ملتزم بالحفاظ على معدل انتاج نفطي قدره 220 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع الحصة التي يحددها أحدث اتفاق لتحالف أوبك+ لخفض الانتاج.

وأضاف الوزير أن العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذا قرر تحالف أوبك+ ذلك.

وقال “أجبرنا بعض شركات النفط العاملة في الجنوب بخفض الإنتاج ليتماشى مع معدلات أوبك+ المتفق عليها”.

المصدر
رويترز
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19 مارس، 2023
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