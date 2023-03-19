سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الإكوادور بضاحيا الزلزال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس غييرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في جنوبي الإكوادور وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافيةآملا سموه حفظه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية .

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس غييرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في جنوبي الإكوادور متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.