“الصحة” و”البيئة” توقعان اتفاقية تعاون لشراكة استراتيجية لمبادرة المدن الصحية

وقعت كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة اليوم الاحد اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية أصيلة في مبادرة المدن الصحية بالكويت بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا.

وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة المهندسة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية ان التعاون مع “الصحة” قديم ويمتد لسنوات والاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تأتي لترسيخ هذا التعاون في مجال اعتماد المدن الصحية والتي وصلت إلى 15 مدينة صحية في الكويت حتى الآن وهو مبعث فخر.

وأوضحت الكندري ان نحو 70 في المئة من اشتراطات المدن الصحية هي بالأساس اشتراطات بيئية وعن طريقها يتم تطبيق قانون حماية البيئة في المدن الصحية لافتة إلى ان هناك تنسيقا مباشرا مع مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة فضلا عن ترشيح بعض تلك المدن للاعلان عن المدينة العربية الصحية من قبل جامعة الدول العربية.

وأعربت عن الأمل في فوز الكويت بالمدينة الصحية خاصة بعد اعتمادها مدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية مثمنة هذا التعاون المثمر لتفعيل قانون حماية البيئة الذي يضم مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وجعل الكويت بالكامل دولة صحية.

بدورها أكدت رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى في تصريح مماثل أهمية الاتفاقية في بناء حركة المدن الصحية بالكويت وبناء الشراكات مع الهيئة العامة للبيئة التي تمثل قطاع مهم وشراكة استراتيجية أصيلة في مبادرة المدن الصحية.

واشارت اليحيى إلى ان 12 معيار من معايير المدن الصحية ال 80 لديها علاقة بالهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى أثرها غير المباشر في المعايير الأخرى.

وقالت إن التعاون مع (البيئة) بدأ منذ سنوات ونتج عنه تأهيل بعض المناطق خصوصا في الشق البيئي حيث لا يتم اعتماد منطقة كمدينة صحية بدون دراسة جودة الهواء وهذا يتم عن طريق مراصد وسيارات متنقلة (للبيئة) كذلك جودة المياه.

ولفتت إلى ان ضاحية عبدالله السالم على سبيل المثال كان لديها مشروع فحص جودة مياه السبيل وقاموا بإجراء مسح لكافة برادات المياه في المنطقة واصلاحها واجراء صيانة دورية لها فضلا عن توعية للمنازل التي ترغب في تقديم هذه الخدمة لضمان تقديم مياه صحية آمنة وكل ذلك بالتعاون مع “البيئة”

وأشارت إلى العديد من المبادرات الأخرى التي طبقت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة من خلال قانون البيئة وتعديلاته فضلا عن شق التخلص الآمن من النفايات احد المحاور المهمة في المدن الصحية لافتة إلى أن الاتفاقية ما هي الا تأطير وتأسيس في التعاون بين القطاع الصحي والهيئة العامة للبيئة.

وقالت ان مكتب المدن الصحية شهد في الفترة الأخيرة تقييم عدد من المدن الصحية التي حازت على التأهيل والاعتماد العالمي وانهم الان بانتظار التقييم النهائي من منظمة الصحة العالمية لافتة الى انه تم تقييم مدينتي العديلية الفيحاء وفي انتظار التقييم النهائي.

وأشارت اليحيى إلى ان مشاركة الكويت في مبادرة جامعة الدول العربية لاعتماد المدينة الصديقة للبيئة لافتة إلى انه تم ترشيح محافظة العاصمة ممثلة بالمدن الصحية الأربعة “اليرموك والعديلية والشامية وضاحية عبدالله السالم” وانهم بانتظار اعلان النتائج.