بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 16.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 3ر16 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7062 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر104 مليون سهم عبر 6632 صفقة نقدية بقيمة 8ر31 مليون دينار (نحو 3ر96 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5444 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 4ر28 مليون سهم عبر 1882 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر12 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 35ر7855 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 4750 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 6ر83 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 15ر17 نقطة ليبلغ 15ر5574 مستوى نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 9ر25 مليون سهم عبر 1574 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 2ر11 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(المنار) و(سكب ك) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(هيومن سوفت) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وطنية م ب) و(أولى وقود) و(عقار) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.