إيمان الروضان: “زين” تحرص على تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مُشاركتها في الفعالية التي أقامتها منصّة تمكين المرأة الاقتصادي، والتي شهدت تنظيم حلقة نقاشية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة شارك فيها نخبة من المسؤولين من القطاعين العام والخاص، والتي استضافها بيت الأمم المتحدة بمنطقة مبارك العبدالله.

وأتت الفعالية بتنظيم مُشترك بين مكتب برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي في الكويت، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، وقد احتفى الحضور بانضمام العضو السادس والأربعين لاتفاقية مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEPs).

وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية سابقاً هند الصبيح، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، ونائب مجلس الأمة عالية الخالد، والممثل المقيم لدى الكويت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هادزيالك، ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د. لبنى القاضي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء والدبلوماسيين وممثلي القطاع الخاص.

وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها خلال الحفل، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: ” إنه دائماً لمن دواعي سروري أن انتهز الفرصة للتأكيد على موقفنا الثابت كداعم رئيسي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الكويت تحت مظلة مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEPs)”.

وتابعت قائلةً: ” نحن ككويتيون يملؤنا الفخر بأن نرى المكانة التي وصل إليها وطننا العزيز في قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي الرحلة التي بدأت في ستينيات القرن الماضي مع تأسيس دستور دولة الكويت “.

الروضان تُلقي كلمتها الافتتاحية

وأضافت الروضان: ” اليوم، تنعكس استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في العديد من البرامج والمبادرات والقوانين التي تؤمّن فرص أكبر للمساواة للنساء في المجتمع وسوق العمل، ولعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك تأسيس منصب وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مؤخراً، وهي الخطوة التي نتأمل من خلالها الكثير “.

وبينت بقولها: ” بكونها شركة وطنية رائدة، تُعتبر زين جُزءاً من استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، ونحن نفخر بالمرحلة التي وصلنا إليها من النضج والتقدّم بهذا الشأن، وبالخطوات التي اتخذناها لترجمة رؤيتنا نحو حقائق وإنجازات ملموسة، منها كون زين أول شركة في الكويت تنضم إلى مبادئ تمكين المرأة (WEPs) في العام 2018، والوصول إلى نسبة 31% من النساء في الإدارة التنفيذية العليا، وتحقيق نسبة 14% من النساء في المناصب القيادية والإدارية “.

وأضافت الروضان: ” مُنذ توقيعنا على تلك المبادئ، حذت المزيد من الشركات والهيئات حذو زين بالتوقيع عليها، وهو الأمر الذي نفخر به كثيراً، ونرى أنه يُمثّل رغبة القطاعين العام والخاص بمعالجة قضية الفجوة بين الجنسين في الكويت “.

ونوّهت قائلةً: ” في شهر يونيو من العام الماضي، أصبحت زين أيضاً أحد المؤسسين لمنصّة تمكين المرأة الاقتصادي في الكويت التي نجتمع تحت مظلتها اليوم، وأؤمن شخصياً بأن هذه الإنجازات لا تعكس حرصنا والتزامنا بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة العمل لدينا فحسب، بل وفي سوق العمل والمجتمع الذي نعمل فيه أيضاً “.

واختتمت الروضان بتأكيدها أن زين تؤمن بقوة بالدور الهام والحيوي الذي تلعبه المرأة في المجتمع وبيئة العمل، وتحرص على دعم وتعزيز الموهبة والإبداع والقيادة لدى النساء والفتيات في المجتمع الكويتي وتمكينها في شتى المجالات، وبالأخص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الرقمي.

وتحرص زين على المُشاركة الفعّالة في المشاريع والبرامج المحلية والإقليمية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق مُختلف الأهداف التنموية للدولة، ولن تدخر الشركة جهداً في دعم أي جهة تخدم الأهداف العالمية المستدامة وتسهم في تطور ورفعة المنطقة، وبالأخص الهدف الخامس للتنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين.