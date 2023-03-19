مجلس الأمة

المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الامة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وتقرر إعادة مجلس 2020

19 مارس، 2023
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قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاحد ببطلان مجلس الامة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.

المصدر
كونا
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19 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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