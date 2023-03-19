وزارة الاشغال تنظم “اسبوع وحدة وطن” للموسم الخامس

نظمت وزارة الأشغال العامة اليوم الأحد حفل (اسبوع وحدة وطن) للموسم الخامس في مبنى الوزارة برعاية وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة اماني بوقماز.

وقالت وكيلة وزارة الاشغال العامة المهندسة مي المسعد في كلمة لها في الحفل إن تطوير الإنسان لذاته بمشاركة الأسرة والمجتمع ضرورة إلى أن يصبح البعض منهم صاحب الابتكار والاختراع للوصول الى زيادة براءات الاختراعات الدولية المسجلة باسم أبناء الدولة.

واضافت المسعد أن عقول الشباب الكويتيين قادرة على مواكبة التطور في شتى المجالات مبينة أن فكرة (وحدة وطن) جاءت لضم الجهات الداعمة لهذه العقول في هذا الأسبوع.

وأشارت الى دور الوزارة في دعم كوادرها الوطنية وذلك عن طريق إطلاق مسابقة (الموظف المبادر) لدعم موظفيها وأصحاب المبادرات والأبحاث والابتكارات.

حضر الحفل عدد من المختصين والباحثين في مجال الابحاث والابتكارات والمهتمين بالبئية من الكوادر الشبابية الوطنية.

وكيلة وزارة الاشغال العامة المهندسة مي المسعد اثناء القاء كلمة افتتاح الحفل

المهندسة مي المسعد اثناء تفقدها المعرض المشارك في الحفل