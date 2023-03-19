البلدية: غلق محل وتحرير 9 مخالفات وتوجيه 4 انذارات بمنطقة الفروانية

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة الفروانية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. ناصر الرشيدي بأن الجولة على المحلات بمنطقة الفروانية قد اسفرت عن غلق محل وتحرير 9 مخالفات تمثلت في إضافة اعلان بدون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة بشهادة صحية منتهيه بالإضافة الى توجيه 4 انذار.

ودعا الرشيدي أصحاب المحلات التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.