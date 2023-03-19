سفير دولة الكويت بنيوزيلاندا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جزر كوك

سفير دولة الكويت بنيوزيلاندا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جزر كوك

قدم سفير دولة الكويت لدى نيوزيلاندا أحمد الوهيب اليوم الأحد أوراق اعتماده إلى ممثل الملك في جزر كوك السير توم مارستيرز كأول سفير غير مقيم للكويت لدى جزر كوك.

وقال السفير الوهيب في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه نقل لممثل الملك في جزر كوك تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية.

واكد اهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين متمنيا لحكومة وشعب جزر كوك دوام الأمن والاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار.

يذكر أن السفير الوهيب وقع في ديسمبر 2021 على بيان مشترك مع المفوض السامي لجزر كوك في نيوزيلاند أليزابيث رايت لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الكويت وجزر كوك وتأسيس علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.