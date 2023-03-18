الدوري الإيطالي: ميلان يسقط في ليلة قيادة إبراهيموفيتش

حرم نادي أودينيزي ضيفه ميلان حامل اللقب من الارتقاء ولو مؤقتاً إلى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه 3-1 في ليلة حمل فيها السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش شارة القيادة أساسياً، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين السبت.

وكان أودينيزي سبّاقاً إلى التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني روبرتو بيرييرا، قبل أن يُدرك إبراهيموفيتش التعادل من ركلة جزاء أهدرها في المرة الأولى وأعادها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بسبب دخول لاعبي أودينيزي إلى منطقة الجزاء (45+4) وسط غضب مدرب أودينيزي أندريا سوتيل الذي طرد من المباراة.

وبهذا الهدف، بات “إيبرا” أكبر لاعب يسجّل هدفاً في تاريخ الدوري الإيطالي عن عمر 41 عاماً و166 يوماً، متخطياً أليساندرو كوستاكورتا (41 عاماً و25 يوماً).

وحمل إبراهيموفيتش شارة القيادة في أول مشاركة له كأساسي مع ميلان منذ أكثر من عام وتحديداً منذ كانون الثاني/يناير 2022، في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي، بعدما استُدعي مؤخراً للعب مع المنتخب السويدي عن عمر يناهز 41 عاماً.

وبالتالي، بات “السلطان” أكبر قائد في تاريخ ميلان بعد استكمال عودته من إصابة خطيرة في الركبة.

وسبق للسويدي المخضرم أن شارك كبديل في ثلاث مباريات هذا الموسم، بعد ابتعاده عن الملاعب منذ أيار/مايو من العام الماضي إثر خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

ولم يهنأ ميلان بتقدّمه، إذ سجّل البرتغالي بيتو هدف التقدم مجدداً بعد دقيقتين (45+6).

وفي الشوط الثاني، زاد أصحاب الأرض غلّتهم التهديفية بهدف ثالث عبر الهولندي كينغسلي إيزيبوي (70).

وبهذه الخسارة، بقي ميلان في المركز الرابع مع 48 نقطة، وقد يخسره في حال فوز روما على غريمه وجاره لاتسيو الأحد في دربي العاصمة، فيما ارتقى أودينيزي إلى المركز الثامن مع 38 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، تعادل مونتسا مع ضيفه كريمونيزي 1-1، وبولونيا مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2.

وتُستكمل منافسات المرحلة الأحد عندما يحّل نابولي المتصدّر على تورينو، ويوفنتوس على إنتر، فيما يستضيف فيورنتينا ليتشي، وسمبدوريا فيرونا.