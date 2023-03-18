“الأركان”: تفعيل اجراءات التطوع الجديدة لدورتي ضباط الصف والأفراد اعتبارا من غد

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي (هيئة الإدارة والقوى البشرية) عن تفعيل اجراءات التطوع الجديدة لدورتي ضباط الصف والأفراد طوال العام اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت (الأركان) في بيان صحفي مساء اليوم السبت ان ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحا طوال العام وبقبول المتقدمين بشكل فوري بعد استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة.

ودعت الراغبين للتطوع الى المبادرة والتسجيل عبر موقع وزارة الدفاع – فرع تجنيد المتطوعين: https://vc.kuwaitarmy.gov.kw.

وأوضحت أنه عن وجود أي استفسار يمكن الاتصال عبر الارقام التالية: (مباشر: 24830858) و(بدالة: 24847400 داخلي: 61441-61348).