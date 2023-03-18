الجمارك: ضبط مخدرات متنوعة بحوزة آسيويين في مطار الكويت T5

تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T5 من ضبط 2500 حبة مخدرة بحوزة وافد آسيوي حاول إخفاءها بين الملابس الموجودة في حقيبته الشخصية.

كما قام رجال الجمارك بمطار T5 بضبط وافد آسيوي حاول تهريب كيس بوزن كيلو تقريباً يحتوي على بودرة مشتبه بها، إضافة إلى عدد من حبوب المؤثرات العقلية، وقد حاول إخفاء المضبوطات في أمتتعته الشخصية.

هذا، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة المطارات السيد/ أسامة الشامي بأن زيادة أعداد الضبطيات في جميع المطارات تدل على وعي المفتشين الجمركيين، وحرصهم على أداء عملهم على أكمل وجه، متوجهاً لهم بالشكر والتقدير.