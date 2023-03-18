المضبوطات

الجمارك: ضبط مخدرات متنوعة بحوزة آسيويين في مطار الكويت T5

18 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T5 من ضبط 2500 حبة مخدرة بحوزة وافد آسيوي حاول إخفاءها بين الملابس الموجودة في حقيبته الشخصية.

كما قام رجال الجمارك بمطار T5 بضبط وافد آسيوي حاول تهريب كيس بوزن كيلو تقريباً يحتوي على بودرة مشتبه بها، إضافة إلى عدد من حبوب المؤثرات العقلية، وقد حاول إخفاء المضبوطات في أمتتعته الشخصية.

هذا، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة المطارات السيد/ أسامة الشامي بأن زيادة أعداد الضبطيات في جميع المطارات تدل على وعي المفتشين الجمركيين، وحرصهم على أداء عملهم على أكمل وجه، متوجهاً لهم بالشكر والتقدير.

المصدر
جمارك الكويت
الوسوم
18 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي يصل إلى فلسطين لافتتاح مشاريع بدعم كويتي

18 مارس، 2023

الخالد يصدر تعليمات بإبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحاً طوال العام

18 مارس، 2023

“التأمينات” تؤكد متانة نظامها وسلامة أدائها وإيقاف الملفات المشكوك فيها

18 مارس، 2023

نائب وزير الخارجية الكويتي يتفقد لجان اختبار المتقدمين للعمل بوظيفة ملحق دبلوماسي

18 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى