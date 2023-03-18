وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي يصل إلى فلسطين لافتتاح مشاريع بدعم كويتي

بدأ وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت زيارة إلى فلسطين تستمر يومين لافتتاح عدد من المشاريع بدعم كويتي إلى جانب عقد لقاءات متعددة وزيارة عدد من المؤسسات.

ووصل أعضاء الوفد إلى مدينة (أريحا) الفلسطينية قادمين من الأردن عبر معبر (الكرامة) حيث جرى لهم استقبال رسمي في معبر (أريحا) ومن ثم توجهوا إلى مدينة (رام الله) والتقوا فور وصولهم رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب وعددا من مسؤولي الجمعية.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوفد حضر إلى فلسطين بدعوة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسيفتتح اليوم 16 محلا تجاريا في مدينة (القدس) المحتلة جرى ترميمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وأضاف الساير أن الوفد سيزور غدا الأحد مدرسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعليم وتأهيل الصم وسيجري جولة في المستودعات المركزية ومؤسسات أخرى تابعة للهلال وسيفتتح وحدة العناية المكثفة للأطفال في مجمع فلسطين الطبي بمدينة (رام الله) بتبرع سخي من أحد الكويتيين.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور خالد الصبيح في تصريح مماثل ل (كونا) إن “المشاريع الكويتية في فلسطين الآن هي مشاريع نوعية ومشاريع من قبل أفراد ومؤسسات”.

وأضاف الصبيح أن “جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي الذراع التطوعي لحكومة وشعب الكويت وما نقوم به هو عبارة عن ترجمة لتوجيهات القيادة السياسة في الكويت بأن لا نبخل بأي مشروع خيري يعود بالنفع على الأخوة الفلسطينيين”.

وتابع قائلا “حملنا بتبرعات من أفراد ومؤسسات خاصة أيضا وهذا يدل على أن فلسطين والشعب الفلسطيني في قلب كل الكويتيين ووجدانهم وأن الكويت حكومة وشعبا وأفرادا كانوا وما زالوا وسيبقون داعمين للأخوة الفلسطينيين وللقضية الفلسطينية”.

بدوره قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان جيلاني في تصريح ل(كونا) إن “جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ عقود شريك مهم معنا بالتضامن والدعم لصوتها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر كون الدكتور الساير هو في اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تتابع الاتفاق في القدس ووجود الهلال الفلسطيني بطواقمه وسيارات الإسعاف وتسهيل العبور من القدس وإليها”.

وشدد جيلاني على أن “العلاقة تاريخية وأبعادها لها علاقة بالدعم والتضامن للهلال الأحمر الفلسطيني والدعم للمؤسسات الفلسطينية” مشيدا في الوقت نفسه بجهود الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس.

وأضاف أن البرامج مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي متعددة في الضفة الغربية بما فيها (القدس) وقطاع غزة وفي لبنان وسوريا وشدد على أهمية هذه الزيارة لوفد رسمي كويتي واستضافته من قبل السلطة الفلسطينية ومكتب الرئاسة.

استقبال وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي في معبر أريحا