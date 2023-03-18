الخالد يصدر تعليمات بإبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحاً طوال العام

أصدر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تعليماته للمعنيين في رئاسة الأركان العامة للجيش بالعمل على إبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف أفراد مفتوحاً طوال العام وعدم تقييده بفترات محددة.

وتأتي تعليمات معاليه كخطوة تعد الأولى من نوعها بهدف دعم وتشجيع الشباب الكويتي على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وذلك فور استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة، دون تحميلهم عناء انتظار فتح باب التسجيل في فترات زمنية غير منتظمة.

كما أن هذه الخطوة سوف تسهم بدورها في تلبية إحتياجات الجيش من ضباط الصف والأفراد، والذين سوف يتم قبولهم وإلحاقهم بمعاهد ومدارس التدريب التابعة لكل وحدة عسكرية بحيث يتم إعدادهم وتأهيلهم وفق ما يتلائم مع حاجة هذه الوحدات ونوعية المهام والواجبات المناطة بها