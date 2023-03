نجم “جوراسيك بارك” سام نيل يكشف إصابته بالسرطان

كشف الممثل سام نيل، المعروف خصوصاً بدوره في أفلام “جوراسيك بارك” الشهيرة، في مذكراته التي ستصدر الأسبوع المقبل أنه يُعالَج من سرطان الدم في المرحلة الثالثة.

وكتب في الفصل الأول من كتاب “?Did I ever tell you this” (“ديد آي إيفر تيل يو ذيس”) الذي كتبه الممثل خلال تلقيه العلاج الكيميائي، “الحقيقة هي: أنا مريض. ربما أحتضر. سأضطر إلى الاستعجال”.

وخلال مقابلة مع صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، قال الممثل إن وضعه الصحي يتحسن، لكن سيتعين عليه مواصلة العلاج حتى نهاية حياته.

وأضاف “لا يمكنني التظاهر بأني لم آخذ نصيبي من اللحظات القاتمة خلال العام الماضي”، وذلك بعد تشخيص إصابته بسرطان من نوع اللمفومة اللاهودجكيِنية عام 2022.

وتابع الممثل البريطاني النيوزيلندي “لكن تلك الأوقات المظلمة تُبرز النور”، مبديا “السعادة لأني لا أزال على قيد الحياة”.

واشتُهر سام نيل البالغ 75 عاماً، بدور عالم الأحفوريات آلان غرانت في ثلاثة من أعمال سلسلة “جوراسيك بارك”، أولها عام 1993 تحت إشراف المخرج ستيفن سبيلبرغ.

ويستعد الممثل الذي بدأ مسيرته الطويلة أمام الكاميرا في السبعينيات، لتقديم دور جديد في فيلم تلفزيوني مقتبس عن رواية للأسترالية ليان موريارتي.