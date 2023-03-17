السفير بدر العوضي: تدشين الحوار الاستراتيجي الكويتي البريطاني يتوج الإنجازات والمحطات التاريخية في مسيرة البلدين

قال سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي اليوم الجمعة إن تدشين الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة المقرر في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين المقبل يأتي تتويجا لسلسلة من الإنجازات والمحطات التاريخية المهمة في المسيرة الحميدة لعلاقات الصداقة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به السفير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارة وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى العاصمة البريطانية لندن لتدشين الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة على مستوى وزيري الخارجية.

وأضاف السفير العوضي أن “الحوار الاستراتيجي يعكس حرص القيادة السياسية لدى البلاد على الحفاظ وتعزيز مصالح دولة الكويت الكبيرة في المملكة المتحدة وصيانة وتطوير سبل راحة المواطنين في إحدى أهم الدول التي يقصدونها من أجل الدراسة والعلاج والسياحة وغيرها من الأغراض”.

وأشاد بالمستوى “المرموق” الذي بلغته العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في جميع المجالات وعلى الاصعدة كافة التي تستمر في التطور بشكل مضطرد نحو آفاق أرحب لا سيما مع تدشين الحوار الاستراتيجي الذي سيشكل آلية جديدة ناجعة لاستكمال تحقيق ما تصبو إليه قيادتا البلدين وما يطمح إليه الشعبان الصديقان.

وجدد السفير العوضي التنويه بأهمية زيارة وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح التي قال إنها “ستشهد على بدء دوران عجلة الحوار الاستراتيجي والتي سيلتقي خلالها مجموعة من كبار المسؤولين البريطانيين مثل وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية جيمس كليفيرلي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد ووزير التجارة الدولية والاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون ورئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندزي هويل”.