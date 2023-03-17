الجولة الثانية من بطولة الكويت الدولية للدراجات المائية تختتم منافساتها بتتويج الفائزين

اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت الدولية للدراجات المائية والتي نظمها نادي الرياضات البحرية في المارينا كريسنت وتنافس فيها نحو 35 مشاركا في ست فئات.

وحقق المركز الأول في فئة (جالس كبار المحترفين) المتسابق راشد الدواس في حين جاء في المركز الثاني خالد العازمي وحل خالد المهندي ثالثا.

وفي فئة (جالس محترفين) أحرز المتسابق راشد الدواس المركز الأول بينما جاء في المركز الثاني عبدلله الحمادي وحل ثالثا أحمد الخضاري.

وفي فئة (جالس هواة) احتل الاماراتي سلطان الحمادي المركز الأول بينما جاء في المركز الثاني أحمد الخضري والبحريني أحمد الهرمي ثالثا.

وفي فئة (واقف مبتدئين) احتل المتسابق الاماراتي سعود العوضي المركز الأول في حين جاء في المركز الثاني فارس رمضان وحل فهد اليعقوب في المركز الثالث.

وأحرز المركز الأول في فئة (واقف أشبال -G.p 3.1 -ski) المتسابق يوسف رمضان حين جاء في المركز الثاني المتسابق الروسي كيير ايفانوف وحل عبدالله العوضي في المركز الثالث.

وفي فئة (واقف محترفين -G.p 2 -ski) حقق المتسابق فارس رمضان المركز الأول في حين جاء في المركز الثاني الاماراتي سعيد العوضي وحل ثالثا ناصر الرجيب.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن البطولة التي استمرت يوما واحدا شهدت تنافسا قويا بين المشاركين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وروسيا حيث قدموا أداء متميزا في مختلف السباقات.

وأفاد أنه سبق منافسات البطولة في الصباح تمرين المتسابقين على مسار السباق بشاطيء مارينا كريسنت ومن ثم الشوط الأول للسباق وأعقبه استراحه وبعد الاستراحة الشوط الثاني ثم التتويج بعد نهاية الشوط الثاني للسباق الذي كان تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة.

وثمن الزنكي الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة ودور الجهات الراعية في انجاح البطولة التي قدمت لمبحي الدراجات المائية في الكويت.

جانب من منافسات فئة الواقف

جانب من منافسات فئة الواقف

جانب من منافسات فئة الواقف