الداخلية: ضبط 23 شخصاً يقومون بإدارة مسكن للعب القمار

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال المتابعة الأمنية والحملات المكثفة على منطقة المهبولة أسفرت عن ضبط (23) شخصاً يقومون بإدارة مسكن للعب القمار، وعثر بحوزتهم على ورق لعب ومبالغ نقدية متفاوتة وورق للتسجيل وعدد 2 مشروبات يشتبه بانها مواد مسكرة محلية الصنع وادوات تعاطي ومادة الشبو المخدرة، وتم احالتهم والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

كما اسفرت حملة امنية لقطاع الأمن الجنائي عن ضبط 7 اشخاص مخالفين لقانون الاقامة في منطقة كبد، بعد مقاومة منهم ومحاولتهم الفرار، وتم احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأسفرت المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة عن ضبط (7) أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسول، وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأهابت الإدارة بالجميع التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة، وأن يكون المواطن خفير على وطنه وحريصاً على الصالح العام.