حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان: لم يدخل في حسابي الخاص أي مال من المصرف

17 مارس، 2023
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قال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه أبلغ مسؤولين أوروبيين في جلسة قضائية في بيروت اليوم الجمعة أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة فوري التي يملكها شقيقه، وإنه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي.

وقال سلامة في البيان “أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها”.

وأضاف “يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان”.

يخضع رياض سلامة، الذي يدير البنك المركزي منذ 1993، وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة. وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.

المصدر
رويترز
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17 مارس، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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