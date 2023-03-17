يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد مجدداً على موعد مع الإسبان

بعدما أقصى برشلونة من الملحق الفاصل ثم ريال بيتيس من ثمن النهائي، يجد مانشستر يونايتد الإنكليزي نفسه مجدداً أمام اختبار إسباني وهذه المرة ضد المتخصص إشبيلية حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، وذلك بحسب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة “يوروبا ليغ” التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

واصطدم يونايتد ببرشلونة في الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن النهائي بعد حلوله ثانياً في مجموعته خلف الفريق الإسباني الآخر ريال سوسييداد الذي فاز على “الشياطين الحمر” في معقلهم 1-صفر قبل أن يرد الفريق الإنكليزي إياباً بالنتيجة ذاتها.

وبعد تعادلهما ذهاباً في كاتالونيا 2-2 في الملحق الفاصل الذي خاضه برشلونة بعد إنهائه مجموعته في دوري الأبطال ثالثاً، فاز يونايتد إياباً 2-1 وأقصى رجال المدرب تشافي هرنانديس ليقع في ثمن النهائي على الفريق الإسباني الآخر ريال بيتيس.

لكن فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ كان أكثر حزماً هذه المرة وتفوق ذهاباً على الفريق الأندلسي 4-1 ثم جدد الفوز عليه إياباً الخميس 1-صفر في الأندلس الذي سيعود اليه مجدداً بعدما أوقعته قرعة ربع النهائي ضد إشبيلية.

وستكون مواجهة إشبيلية ثأرية ليونايتد الذي خرج على يد النادي الأندلسي من ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018 (صفر-صفر ذهاباً في إشبيلية و1-2 إياباً في مانشستر) ونصف نهائي “يوروبا ليغ” عام 2020 (2-1 في مباراة واحدة نتيجة تداعيات فيروس كورونا).

وسيكون الفائز من إشبيلية ويونايتد أمام اختبار شاق في نصف النهائي الذي سحبت قرعته أيضاً، إذ سيلتقي مع الفائز من يوفنتوس الإيطالي وسبورتينغ البرتغالي الذي أقصى الخميس أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وترتدي “يوروبا ليغ” أهمية مضاعفة ليوفنتوس الذي انتقل الى المسابقة بعدما حل ثالثاً في مجموعته بدوري الأبطال، إذ أن الفوز بها سيضمن له مشاركته في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، وهو الأمر المستبعد حالياً عبر الدوري المحلي بعد حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، ما جعله على بعد 10 نقاط من المركز الرابع بعد 26 مرحلة.

وقال نجم يوفنتوس ومنسق العمليات الكروية في النادي حالياً جانلوكا بيسوتو “ستكون مواجهة رائعة ضد خصم قوي. أظهر (سبورتينغ) مدى قوته ضد أرسنال ويريد أن يحقق نتيجة جيدة مثلنا تماماً”.

وسبق لعملاق تورينو أن تواجه مع سبورتينغ مرة واحدة فقط خلال موسم 2017-2018 من دوري الأبطال حين فاز عليه ذهاباً 2-1 على أرضه وتعادلا إياباً 1-1 في لشبونة ضمن دور المجموعات.

ويتجدد الموعد بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي اللذين تواجها في أيار/مايو الماضي في نهائي مسابقة “كونفرنس ليغ” حين خرج “جالوروسي” منتصراً بهدف نيكولو زانيولو، على أن يلتقي في المواجهة الأخرى في ربع النهائي باير ليفركوزن الألماني مع المفاجأة أونيون سانت-جيلواز البلجيكي.

قرعة ربع النهائي:

مانشستر يونايتد (إنكلترا) – إشبيلية (إسبانيا)

يوفنتوس (إيطاليا) – سبورتينغ (البرتغال)

باير ليفركوزن (ألمانيا) – أونيون سانت-جيلواز (بلجيكا)

فينورد (هولندا) – روما (إيطاليا)

تقام مباريات الذهاب في 13 نيسان/أبريل والإياب في 20 منه.

قرعة نصف النهائي:

يوفنتوس/سبورتينغ – مانشستر يونايتد/إشبيلية

فينورد/روما – باير ليفركوزن/أونيون سانت-جيلواز

تقام مباراتا الذهاب في 11 أيار/مايو والإياب في 18 منه، على أن يقام النهائي في 31 أيار/مايو في بودابست.