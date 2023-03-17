وزارة الداخلية

الداخلية: القبض على المتهم الهارب في قضية جلب 18 كيلو من الحشيش الى الكويت بقصد الإتجار

17 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

بناء على توجيهات معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، تمكن قطاع الأمن الجنائي من منطلق التنسيق والتعاون المشترك بين الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من ضبط المتهم الهارب في قضية جلب عدد 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة الى دولة الكويت بقصد الإتجار وذلك في العاصمة السعودية (الرياض) وجاري التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستلام المتهم تمهيدا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحقة.

وإذ تتقدم وزارة الداخلية بدولة الكويت بالشكر والعرفان على التعاون المثمر الذي بدر من قبل السلطات السعودية وسرعة الإستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها اتجاه البلدين الشقيقين وهو ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
17 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع بالإنابة يوجه بقبول جميع المتقدمين لدورتي ضباط الصف والأفراد بالجيش وعددهم 2000

17 مارس، 2023

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

17 مارس، 2023

تطبيق سهل: أكثر من مليون مستخدم للخدمات الإلكترونية الحكومية خلال عام ونصف العام

16 مارس، 2023

وزيرة الشؤون: كل الإمكانات لخدمة ذوي الإعاقة على الوجه الأكمل

16 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى