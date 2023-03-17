الداخلية: القبض على المتهم الهارب في قضية جلب 18 كيلو من الحشيش الى الكويت بقصد الإتجار

الداخلية: القبض على المتهم الهارب في قضية جلب 18 كيلو من الحشيش الى الكويت بقصد الإتجار

بناء على توجيهات معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، تمكن قطاع الأمن الجنائي من منطلق التنسيق والتعاون المشترك بين الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من ضبط المتهم الهارب في قضية جلب عدد 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة الى دولة الكويت بقصد الإتجار وذلك في العاصمة السعودية (الرياض) وجاري التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستلام المتهم تمهيدا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحقة.

وإذ تتقدم وزارة الداخلية بدولة الكويت بالشكر والعرفان على التعاون المثمر الذي بدر من قبل السلطات السعودية وسرعة الإستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها اتجاه البلدين الشقيقين وهو ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية.