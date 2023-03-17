وزارة الصحة: ملتزمون بتحديث بروتوكولات الرعاية الصحية بما يتفق مع المستجدات العالمية

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة التزامها بالتطوير المستمر لأداء النظام الصحي وتحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور يعقوب التمار خلال افتتاح (مؤتمر جراحة الأوعية الدموية الأول) نيابة عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.

ووصف المؤتمر بأنه يعد إضافة لمنظومة المؤتمرات العلمية التي تحرص وزارة الصحة على إقامتها.

وأوضح أن محاور المؤتمر تعبر عن الرؤية الواعية للجان المنظمة والتي تسلط الضوء على أهم المستجدات والتطورات في مجال تخصص الأوعية الدموية بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج والمتابعة واتخاذ القرارات الطبية الصائبة.

وقال ان هذا المؤتمر سيسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات المختلفة والاستفادة من التجارب الطبية المتنوعة وبناء جسور المعرفة العلمية بين كوكبة مميزة من الأطباء المحاضرين من داخل الكويت والدول العربية ومختلف دول العالم الأخرى.

ولفت إلى ان الهدف هو الوقوف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية من أمراض الأوعية الدموية مما يساعد في وضع وتحديث البرامج والاستراتيجيات الهادفة لضمان تطوير منظومة الخدمات الصحية بدولة الكويت.

من جانبه قال استشاري الأوعية الدموية في مستشفى جابر ورئيس المؤتمر الدكتور هشام راشد في كلمته أن انعقاد المؤتمر الأول في مستشفى جابر يؤكد نجاح الإدارة في تطوير الخدمات الطبية عبر استقدام الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العالم لتبادل أحدث ما توصل إليه في مجال التقنيات وطرق العلاج المستخدمة.

وأضاف أن المشاركين سيناقشون مختلف الأمور العلمية في تخصص الأوعية الدموية من أول الوصلات الشريانية للغسيل الكلوي الى الوصلات الشريانية في القدم السكرية و الأورطي والشريان السباتي لافتا إلى ان وزارة الصحة تشهد في الآونة الأخيرة إقبالا واسعا في مجال استقدام المستشارين لإحداث تغييرات في مجال الخدمات الصحية وتطويرها.

وأشار الدكتور راشد الى ان مستشفى جابر يضم فريقا بأعلى الكفاءات من الجراحيين فضلا عن حيازة أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتكنولوجية المتطورة.

بدوره قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الدكتور سليمان المزيدي في كلمته إن المؤتمر يجمع كافة وحدات الأوعية الدموية في الكويت للتباحث في أحدث القضايا والموضوعات خاصة مع زيادة انتشار بعض الأمراض مثل السكر وأمراض القلب.

وأوضح المزيدي أن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية في الكويت خصوصا مع تزايد عدد الحالات التي تخضع للعلاج في الخارج مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تطوير كفاءة الأطباء المتخصصين وبقية الكوادر الطبية من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات والبحوث العلمية والاكتشافات في هذا المجال للوقاية من أمراض الأوعية الدموية وكيفية الحد منها.

وأشار إلى ان المؤتمر سيركز على مدار يومين على عدد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات الحديثة وأحدث التطورات في مجال جراحة الأوعية الدموية من بحوث علمية ودراسات وبرامج التوعية والإرشادات التوجيهية في العلوم الجديدة في القدم السكرية ودعامة الشريان السباتي وغيرها.

ولفت الدكتور المزيدي الى أهمية التعاون بين جميع أطباء الجراحة في مختلف التخصصات بما يضمن جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وبما يصب في تطوير المنظومة الصحية في البلاد.

استشاري الأوعية الدموية في مستشفى جابر ورئيس المؤتمر الدكتور هشام راشد

جولة في اروقة المعرض المصاحب للمؤتمر

رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الدكتور سليمان المزيدي