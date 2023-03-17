النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الدفاع بالإنابة يوجه بقبول جميع المتقدمين لدورتي ضباط الصف والأفراد بالجيش وعددهم 2000

17 مارس، 2023
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أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تعليماته للمعنيين في رئاسة الأركان العامة للجيش بقبول جميع المتقدمين لدورتي ضباط الصف والأفراد بالجيش الكويتي والبالغ عددهم 2000 متقدم ممن اجتازوا جميع الاختبارات والفحوصات الطبية المقررة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الجمعة ان تعليمات الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمين لهذه الدورات تاتي انسجاما وتوافقا مع التوجيهات السامية للقيادة السياسية التي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي وإفساح المجال أمامهم لخدمة وطنهم في مختلف المجالات والتخصصات المتاحة.

وأشارت إلى ان أولى دفعتي المتقدمين لهذه الدورات قد تم التحاقهم قبل عدة أيام في دورة ضباط الصف بمدرسة تدريب الحرس الأميري كما سوف يتم التحاق بقية المتقدمين بمختلف معاهد ومدارس التدريب بعموم وحدات الجيش خلال الفترة القريبة المقبلة.

المصدر
كونا
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17 مارس، 2023
0 14 دقيقة واحدة

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