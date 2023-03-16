وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية

16 مارس، 2023
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دانت الحكومة الأردنية اليوم الخميس استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.

كما أكد المجالي موقف بلاده الرافض لهذه الاعتداءات وضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني “وبشكل فوري” محذرا من عواقب هذا التصعيد “الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن الفلسطينية وآخرها مدينة (جنين) حيث استشهد اليوم أربعة شبان فلسطينيين وأصيب 23 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في (جنين) ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 88 شهيدا.

المصدر
وكالات
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16 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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