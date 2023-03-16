وزير التربية: اهتمام كبير بالتراث الكويتي وإدراج فن “السدو” في المناهج الدراسية

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الخميس الاهتمام الكبير الذي توليه (التربية) بالتراث الكويتي موجها قطاعات الوزارة إلى الاهتمام بفن السدو (حياكة النسيج) وإدراجه ضمن المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التربية عقب استقبال الوزير العدواني رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي.

وبحسب البيان قال العدواني إن (التربية) ستدرج جمعية السدو ضمن مقاصد الزيارات الطلابية ليتعرف الطلبة على أهم ما يتعلق بتراث النسيج واكتساب مهارات وخبرات تحفزهم على الاهتمام بهذا الموروث الأصيل إلى جانب إنشاء جماعة طلابية في كل مدرسة تعنى بالمحافظة على فن النسيج علاوة على إنشاء دليل أنشطة للتدريب عليه في حصص النشاط بجميع المراحل.

وشدد على ضرورة وضع الخطط لإكساب الطلبة الخبرات والمهارات منذ مرحلة رياض الأطفال لتنمية مواهبهم في مجال التراث والأعمال اليدوية على أن يتم توثيق التعاون المشترك من خلال اتفاقية تعاون مشتركة.

وثمن جهود الشيخة بيبي الصباح في الحفاظ على التراث ودعم الفنون التراثية والتي أثمرت حصول دولة الكويت على شهادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عن ملف أفضل ممارسات صون المهارات المعرفية لنسيج السدو.