وزير الصحة: التوعية أحد مقومات الرعاية الأولية والخطوة الأولى نحو تثقيف المجتمع صحيا

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن التوعية الصحية أحد مقومات الرعاية الصحية الأولية والخطوة الأولى نحو تثقيف الفرد والمجتمع بأمورهم الصحية والقضاء على الاعتقادات والمفاهيم الخاطئة وأنماط السلوك الصحي.

وأشار العوضي في تصريح صحفي على هامش اليوم التوعوي الثاني الذي أقامه المستشفى الأميري في سوق المباركية اليوم الخميس إلى أهمية اقامة مثل هذه الأيام التوعوية واشراك المجتمع وتفاعله معها بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الصحي.

وأكد دعمه التام لهذا التوجه والكثير من الانشطة والفعاليات بجميع مستشفيات البلاد إضافة إلى حرص الأطباء على حضور اليوم التوعوي لمساندة ادارة المستشفى وجميع العاملين بها لنشر التوعية الصحية.

من جانبه قال رئيس قسم الباطنية في مستشفى الأميري الدكتور وسام المهيني في تصريح مماثل إن اليوم التوعوي الأول أقيم بحديقة الشهيد العام الماضي وشهد تفاعلا كبيرا من الحضور ما دفعنا الى إقامة اليوم الثاني.

وأضاف المهيني أن الفعالية تساعد الجماهير على التعرف علي العادات الغذائية السليمة وكيفية التعامل مع الامراض الباطنية المختلفة والعلاجات الخاصة بها خلال شهر رمضان من خلال وجود الأطباء والمتخصصين للاجابة على الاستفسارات كافة.

وأشار إلى أن اليوم التوعوي يضم نحو 20 جناحا متنوعا للاقسام المختلفة بالمستشفى من الباطنية والأطفال والعناية المركزة والصيدلة والتغذية والعلاج الطبيعي وغيرها للاجابة على استفسارات الجمهور.

ولفت إلى توفير فحوصات مجانية للجمهور لقياس نسبة السكر والضغط والكوليسترول منوها بأهمية اليوم في إلقاء الضوء على العديد من الأمراض الباطنية الشائعة وكيفية الوقاية منها والنصائح الخاصة بالمرضى أثناء الصيام.

اجراء فحوصات السكر مجانا للجمهور

جولة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في اليوم التوعوي للمستشفى الأميري

قياس الطول وحساب كتلة الجسم للحضور

حضور حاشد لليوم التوعوي لمستشفى الاميري