كرم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور حمد العدواني الطلبة المشاركين والفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي الخليجي للرياضيات والكيمياء الذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري

وأشاد الوزير العدواني وفق بيان صادر عن وزارة التربية اليوم الخميس بالمشاركة المتميزة لطلبة دولة الكويت والتي تسهم في تطوير مهاراتهم كما أشاد بجهود مسؤولي الوزارة من القائمين على الإعداد والتجهيز لفعاليات الأولمبياد العلمي الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وحاز الطالبان حمد العتال ونواف الحربي على الميدالية البرونزية في الرياضيات في حين نال ميدالية مماثلة الطالب محمد الناجم في الكيمياء.

وزير التربية الكويتي يكرم الطلبة المشاركين في الأولمبياد العلمي الخليجي

وزير التربية الكويتي يكرم الطلبة المشاركين في الأولمبياد العلمي الخليجي