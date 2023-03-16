استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 23 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إن أربعة فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب 23 آخرون في عدوان متجدد نفذته قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بمدينة (جنين) شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الشهداء هم صالح شريم (29 عاما) ونضال خازم (28 عاما) ولؤي الزغير (37 عاما) والفتى عمر عوادين (16 عاما).

وأضافت ان 12 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي أربعة منهم في حالة خطرة وصلوا الى مستشفى (الرازي) لتلقي العلاج فيما نقلت خمس إصابات طفيفة بالرصاص الحي في مستشفى (جنين).

وتابعت أن ست إصابات بالرصاص الحي وشظايا ومن جراء الدعس بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الفخذ وصلت الى مستشفى (ابن سينا).

وقال شهود عيان إن قوة خاصة إسرائيلية مستخدمة مركبة مدنية وتنكر افرادها باللباس العربي تسللت الى أحد الشوارع المزدحمة في المدينة وأطلقت النار على ثلاثة شبان ما أدى الى استشهادهم على الفور.

وأضافوا أن الشبان حاصروا القوات الخاصة وسط السوق ومن ثم وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب الفلسطينيين.